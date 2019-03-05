Секрет растительного мяса: из чего делают и какое на вкус

Основанная учеными калифорнийская компания делает котлеты из растений, которые на вкус, как настоящее мясо – и все на природных компонентах.

Заказать такие бургеры уже можно в более 5 тысячах ресторанах по всей стране, а вскоре они появляется на прилавках магазинов.

Главная звезда этого растительного мяса – молекула, которая называется гем. Она, в частности содержится в гемоглобине, и найти ее можно в любом живом организме.

Текстура немного другая, чем в обычной говяжьей котлете. Как будто вы ее передержали во время приготовления, и она немного распадается. А по вкусу она замечательная.

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Растительная котлета, по словам новаторов, не уступает по питательности животной. Однако, менее жирная и не содержит холестерина.

Напомним, американские физики доказали, что приготовленные в микроволновке яйца могут взрываться. Это может вызвать серьезные ожоги у человека.

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