Секрет рослинного м’яса: з чого роблять та яке на смак

Заснована науковцями каліфорнійська компанія робить котлети із рослин, які смакують, як справжнє м’ясо – і все на природних компонентах.

Замовити такі бургери уже можна в понад 5 тисячах ресторанів по всій країні, а незабаром вони з’являється на прилавках крамниць.

Головна зірка цього рослинного м’яса – молекула, яка називається гем. Вона, зокрема міститься у гемоглобіні, і знайти її можна у будь-якому живому організмі.

Текстура трохи інша, ніж у звичайної яловичої котлети. Так, наче ви її перетримали під час приготування, і вона трохи розпадається. А смакує чудово.

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Рослинна котлета, за словами новаторів, не поступається за поживністю тваринній. Проте, менш жирна і не містить холестерину.

Нагадаємо, американські фізики довели, що приготовані в мікрохвильовій печі яйця вибухають. Це може викликати серйозні опіки у людини.

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