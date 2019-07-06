Сезон черники на Волыни: безопасна ли и какая от нее польза
На Волыни сезон черники. В селах люди целыми семьями собирают ягоды с утра до вечера. Это неплохая возможность заработать.
Сдают чернику заготовителям или везут на рынки самостоятельно. Продают по 60 гривен за литровую банку.
Ежедневно ягоды и грибы, которые продают на рынке проверяют в местной лаборатории на содержание радиации. Ибо на Волыни есть три района, наиболее подвергшихся радиационному загрязнению после аварии на ЧАЭС.
Вывод экспертов – ягоды и грибы безопасны. Содержание радионуклидов незначительное.
Черника – чуть ли не самая полезная ягода, говорят врачи. Здесь витамины А, В, С, Е, железо, кальций, употребление ягоды улучшает зрение. Она омолаживает организм, активизирует деятельность мозга и является профилактикой онкологии.
Читайте: Улучшают сосуды и помогают заснуть – Супрун о пользе летних ягод
Медики советуют: черника должна быть на каждом столе.
К слову, как заработать деньги на лекарственных травах.