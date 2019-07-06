Сезон чорниць на Волині: чи безпечна та яка від неї користь

На Волині сезон чорниць. У селах люди цілими родинами збирають ягоди зранку й до вечора. Це непогана можливість заробити.

Здають чорницю заготівельникам або везуть на ринки самотужки. Продають по 60 гривень за літрову банку.

Щодня ягоди та гриби, які продають на ринку перевіряють у місцевій лабораторії на вміст радіації. Бо на Волині є три райони, що найбільше зазнали радіаційного забруднення після аварії на ЧАЕС.

Висновок експертів – ягоди та гриби безпечні. Вміст радіонуклідів незначний.

Чорниці – чи не найбільш корисні ягоди, кажуть лікарі. Тут вітаміни А, В, С, Е, залізо, кальцій, вживання ягоди покращує зір. Вона омолоджує організм, активізує діяльність мозку і є профілактикою онкології.

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Медики радять: чорниця мусить бути на кожному столі.

До слова, як заробити гроші на лікарських травах.

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