Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

Сезон чорниць на Волині: чи безпечна та яка від неї користь

На Волині сезон чорниць. У селах люди цілими родинами збирають ягоди зранку й до вечора. Це непогана можливість заробити.

Здають чорницю заготівельникам або везуть на ринки самотужки. Продають по 60 гривень за літрову банку.

Щодня ягоди та гриби, які продають на ринку перевіряють у місцевій лабораторії на вміст радіації. Бо на Волині є три райони, що найбільше зазнали радіаційного забруднення після аварії на ЧАЕС.

Висновок експертів – ягоди та гриби безпечні. Вміст радіонуклідів незначний.

Чорниці – чи не найбільш корисні ягоди, кажуть лікарі. Тут вітаміни А, В, С, Е, залізо, кальцій, вживання ягоди покращує зір. Вона омолоджує організм, активізує діяльність мозку і є профілактикою онкології.

ЧитайтеПокращують судини і допомагають заснути – Супрун про користь літніх ягід

Медики радять: чорниця мусить бути на кожному столі.

До слова, як заробити гроші на лікарських травах.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

На Волині швидка протаранила вантажівку, загинув пацієнт
Найвигідніша модель агробізнесу: як працює ягідний кооператив на Дніпропетровщині
Відпочинок на озері Світязь: сучасна набережна та оновлена каналізація
Відпочинок на Волині: куди поїхати та на що подивитися
Вихідні у Луцьку: куди сходити та на що подивитись
Вистежити суперника і перемогти: спортивно-патріотичні змагання на Волині
Шахтарська криза на Волині: чому з 9 копалень працюють лише дві
На Волині спостерігача не пустили на виборчу дільницю

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка