Сезон персиков в Украине: как выбрать качественный спелый фрукт по доступной цене

Сезон фруктов в разгаре, сейчас как раз – время персиков. Они на прилавках – и отечественные, и зарубежные.

Из сада, на юге Херсонщины, ежедневно собирают минимум по 5 тонн персиков. Сезон начался две недели назад и продлится до октября.

Наряду с персиками созревают и нектарины. Собранные плоды сразу сортируют по размерам, от калибра зависит стоимость фрукта.

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А вот пока фрукты попадут в Киев цена вырастет минимум вдвое. Несмотря на хороший наш урожай, на прилавке – персики из Испании, Турции и Греции. Продавцы говорят – цену формируют с учетом налогов и стоимости аренды места.

Хороший персик выбрать достаточно просто.

Спелый фрукт прежде всего ароматный, при сжатии он слегка пружинит. Также обратите внимание на след от корня.

Немало на рынке и сливы, она вся украинская. За килограмм просят от 20 до 35 гривен, прогнозируют, что цена за неделю упадет.

А вот абрикосы уже редкость, потому что сезон заканчивается, поэтому их разбирают даже по немалой цене. В дефиците уже и вишня, за килограмм – 50 гривен.

Диетологи советуют – пока сезон нужно наедаться. Это природный источник витаминов, минералов, антиоксидантов и клетчатки.

Напомним, Факты ICTV вместе с экспертом Кириллом Ждановым разобрались, как выбирать качественные фрукты, на что обращать внимание и где их покупать.

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