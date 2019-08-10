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Сезон персиків в Україні: як обрати якісний стиглий фрукт за доступну ціну

Сезон фруктів у розпалі, нині якраз – час персиків. Вони на прилавках – і вітчизняні, і закордонні.

З саду, на півдні Херсонщини, щодня збирають щонайменше по 5 тон персиків. Сезон розпочався два тижні тому і триватиме аж до жовтня.

Поряд із персиками дозрівають і нектарини. Зібрані плоди одразу сортують за розмірами, від калібру залежить вартість фрукту.

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А ось поки фрукти потраплять до Києва ціна зросте щонайменше удвічі. Попри гарний наш урожай, на прилавку – персики з Іспанії, Туреччини та Греції. Продавці кажуть – ціну формують з урахуванням податків та вартості оренди місця.

Хороший персик обрати досить просто.

Стиглий фрукт насамперед ароматний, при стисненні він злегка пружинить. Також зверніть увагу на слід від корінчика.

Чимало на ринку і сливи, вона вся українська. За кілограм просять від 20 до 35 гривень, прогнозують, що ціна за тиждень впаде.

А ось абрикоси вже рідкість, бо сезон закінчується, тож їх розбирають навіть по чималій ціні. У дефіциті вже і вишня, за кілограм – 50 гривень.

Дієтологи радять – поки сезон треба наїдатися. Це природне джерело вітамінів, мінералів, антиоксидантів та клітковини.

Нагадаємо, Факти ICTV разом з експертом Кирилом Ждановим розібралися, як вибирати якісні фрукти, на що звертати увагу та де їх купувати.

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