Шахтарська криза на Волині: чому з 9 копалень працюють лише дві

На Волині з 9 шахт нині працює лише 2. Шахтарі щоразу влаштовують пікети – адже вже й забули що таке отримувати зарплату вчасно.

Більшість копалень тут закрили наприкінці 90-х – їх оголосили збитковими. Копальні просто засипали разом з обладнанням, замість того аби демонтувати і використовувати на інших шахтах. І якщо десяту шахту, будівництво якої розпочали ще у 1989 році, досі ніяк не запустять – то дев’ята та Бужанська піднімаються з колін.

Три доби без світла через борг у 6 млн. грн. – робота двох волинських шахт – Бужанської та №9 – була паралізованою ще минулого місяця. Електроенергію вмикали лише по 2 години двічі на добу, щоб не затопило копальні. Аби не допустити критичної ситуації – уряд на початку квітня погасив борги шахтарів перед енергетиками. Роботи у двох копальнях відновили. півтори тисячі гірників тепер мають надію і на роботу і на зарплату.

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Тепер вугілля продають приватникам, за що отримують одразу гроші, виплачують зарплату, навіть збільшили її суттєво, і шахтарі поступово повертаються.

Десята шахта Нововолинська – єдиний в Україні вугільний довгобуд, який зводять уже 30 років. Копальня завмерла в очікуванні – її досі не можуть запустити в роботу через відсутність грошей. Потужності об’єкта величезні. Покладів вугілля тут мінімум на 30 років. У її будівництво держава вклала майже 2 млрд грн. Але щоб запустити першу лаву – треба ще 600 млн. гривень. А держава виділяє гроші лише на утримання копальні. На завершення цього грандіозного будівництва – поки жодної копійки.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що шахтарі України підтримали кандидата в президенти Олександра Вілкула.

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