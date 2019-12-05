Шанс для РФ вернуть Украине Донбасс: Тейлор о нормандской встрече

Нормандская встреча – это возможность для России вернуть оккупированный Донбасс, – так считает временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

Он отметил: лидеры Украины, Германии, Франции и России встречаются впервые за три года. Поэтому для россиян это возможность согласиться вывести своих бойцов, технику и вернуть оккупированную часть Донбасса Украине.

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Соединенные Штаты будут поддерживать Киев в переговорах. Встреча в нормандском формате состоится в понедельник 9 декабря в Париже.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Россия назвала ключевую тему нормандской встречи.

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