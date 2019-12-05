Шанс для РФ повернути Україні Донбас: Тейлор про нормандську зустріч

Нормандська зустріч – це можливість для Росії повернути окупований Донбас, – так вважає тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор.

Він зауважив: лідери України, Німеччини, Франції та Росії зустрічаються вперше за три роки. Тож для росіян це можливість погодитися вивести своїх бійців, техніку й повернути окуповану частину Донбасу Україні.

Читайте: Жодної здачі національних інтересів – Єрмак про нормандську зустріч

Сполучені Штати будуть підтримувати Київ у переговорах. Зустріч у нормандському форматі відбудеться у понеділок 9 грудня в Парижі.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Росія назвала ключову тему нормандської зустрічі.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.