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Шанс для РФ повернути Україні Донбас: Тейлор про нормандську зустріч

Нормандська зустріч – це можливість для Росії повернути окупований Донбас, – так вважає тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор.

Він зауважив: лідери України, Німеччини, Франції та Росії зустрічаються вперше за три роки. Тож для росіян це можливість погодитися вивести своїх бійців, техніку й повернути окуповану частину Донбасу Україні.

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Сполучені Штати будуть підтримувати Київ у переговорах. Зустріч у нормандському форматі відбудеться у понеділок 9 грудня в Парижі.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Росія назвала ключову тему нормандської зустрічі.

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