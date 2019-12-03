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Факты / Видео / Украина / Политика

Никакой сдачи национальных интересов – Ермак о нормандской встрече

Украина разрабатывает несколько вариантов развития событий во время переговоров в Нормандском формате. В следующий понедельник они пройдут в Париже и это будет первая встреча глав Украины, Франции, Германии и России более чем за три года.

Помощник президента Андрей Ермак рассказал: программа максимум для Украины – достижение мира. Минимум – прекращение огня и обмен пленными. Не исключено, что поднимут и вопрос транспортировки газа.

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В Офисе президента отмечают: Владимир Зеленский всю неделю будет консультироваться с международными партнерами. Украина уже имеет поддержку от США, ждут соответствующих заявлений от Британии, Канады и Европейского Союза.

На Банковой гарантируют: ни о какой сдаче национальных интересов речь не идет.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Россия назвала ключевую тему нормандской встречи.

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