Никакой сдачи национальных интересов – Ермак о нормандской встрече
Украина разрабатывает несколько вариантов развития событий во время переговоров в Нормандском формате. В следующий понедельник они пройдут в Париже и это будет первая встреча глав Украины, Франции, Германии и России более чем за три года.
Помощник президента Андрей Ермак рассказал: программа максимум для Украины – достижение мира. Минимум – прекращение огня и обмен пленными. Не исключено, что поднимут и вопрос транспортировки газа.
Читайте: Зеленский собирает СНБО в преддверии нормандской встречи
В Офисе президента отмечают: Владимир Зеленский всю неделю будет консультироваться с международными партнерами. Украина уже имеет поддержку от США, ждут соответствующих заявлений от Британии, Канады и Европейского Союза.
На Банковой гарантируют: ни о какой сдаче национальных интересов речь не идет.
К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Россия назвала ключевую тему нормандской встречи.