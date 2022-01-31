Еще есть время для дипломатии: результаты круглого стола YES в Киеве

Как предотвратить агрессию России против Украины? Этот вопрос не сходит с международной повестки дня уже длительное время. Несмотря на некоторые заявления об отводе войск, Россия продолжает удерживать значительную военную силу вблизи украинских границ. Несколько раундов дипломатических переговоров пока не принесли ощутимого результата. США и европейские партнеры продолжают усилия по деэскалации.

Сегодня в Киеве ведущие дипломаты, экс-послы Штатов в Украине, а также бывшие представители НАТО и эксперты приняли участие в круглом столе, организованном при содействии фонда Виктора Пинчука и Ялтинской Европейской Стратегии. Среди вопросов дискуссии в первую очередь говорили о факторе безопасности.

— Путин рассматривает Украину как часть России, его аппетиты растут, он хочет переписать архитектуру Европы. Чтобы противостоять ему, нам нужно показывать всю возможную поддержку Украине, крепко стоять в рамках НАТО и как альянс быть готовыми сказать Путину: Все, чего вы боитесь случится, — сказал бывший командующий сухопутными войсками НАТО Филипп Бридлав.

Эксперты всерьез говорят о трех возможных направлениях нападения на Украину. С севера – с белорусского направления, с востока – из направления Донбасса и с моря или из Крыма. Однако решится ли Путин на агрессию – сказать не может никто. Ведь это решение исключительно в голове хозяина Кремля. Однако есть факторы, которые он не может не учитывать.

— Его останавливают разные факторы. Экономические и человеческие. Санкции будут означать прекращение экономического роста. Также он боится и политического разрыва с западом. Который легитимизирует его в глазах собственного народа как лидера, с которым говорят, — утверждает бывший Верховный главнокомандующий объединенными силами в Европе Александер Вершбоу.

Кремль уже совершает атаки против Украины – в своем гибридном стиле. Это фейковые заминирования, кибератаки на органы власти и серия провокаций, которые, по данным МВД, готовили в крупных городах Украины. Поэтому США и европейские партнеры должны всячески помогать Украине в разных направлениях противостояний.

Администрация Байдена поступает правильно, отправляя Украине оружие. Благо, этот пример подхватывает все больше стран Европы. Ведь потенциальная потеря Украины – угроза не только восточному флангу НАТО, но и демократии во всем мире.

— Россия нарушает принятые стандарты и принципы. Мы должны демонстрировать Украине решительную поддержку, ведь это ценности, которые важны и для самих Соединенных Штатов. Украинский народ избрал свой путь, каким должно быть его будущее. Никто не имеет права вмешиваться в этот выбор, – говорит бывший посол США в Украине (2016–2019 гг.) Мари Йованович.

Еще есть время для дипломатии, считают участники круглого стола. США и ЕС составили мощный общий пакет ограничений. Он, безусловно, является важным фактором для Кремля. И фактор, который, возможно, заставит Россию выбрать путь мирного урегулирования.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.