Ще є час для дипломатії: результати круглого столу YES у Києві

Як відвернути агресію Росії проти України? Це питання не сходить з міжнародного порядку денного вже тривалий час. Попри деякі заяви про відведення військ, Росія продовжує утримувати значну військову силу поблизу українських кордонів. Кілька раундів дипломатичних переговорів поки не дали відчутного результату. То ж США та європейські партнери продовжують зусилля з деескалації.

Сьогодні у Києві провідні дипломати, експосли Штатів в Україні, а також колишні представники НАТО та експерти взяли учать у круглому столі, організованому за сприяння фонду Віктора Пінчука і Ялтинської Європейської Стратегії . Серед питань дискусії в першу чергу говорили про безпековий фактор.

— Путін розглядає Україну як частину Росії його апетити зростають він хоче переписати архітектуру Європи. Аби протистояти йому, нам треба показувати всю можливу підтримку Україні, міцно стояти в рамках НАТО і як альянс бути готовими сказати Путіну: Усе, чого ви боїтеся станеться, – сказав колишній командувач сухопутних військ НАТО Філіпп Брідлав.

Експерти всерйоз говорять про три можливі напрямки нападу на Україну. З півночі – із білоруського напрямку, зі сходу – з напрямку Донбасу та з моря або з Криму. Однак чи зважиться Путін на агресію – сказати не може ніхто. Адже це рішення – виключно у голові господаря Кремля. Однак є фактори, які він не може не враховувати.

— Його зупиняють різні фактори. Економічні та людські. Санкції означатимуть припинення економічного зростання. Також він боїться і політичного розриву із заходом. Який легітимізує його в очах власного народу як лідера, з яким говорять, – стверджує колишній Верховний головнокомандувач об’єднаними силами у Європі Александер Вершбоу.

Кремль вже здійснює атаки проти України – у своєму гібридному стилі. Це фейкові замінування, кібератаки на органи влади і серія провокацій, які, за даними МВС, готували у великих містах України. Тож США та європейські партнери мають усіляко допомагати Україні на різних напрямках протистоянь.

Адміністрація Байдена чинить правильно, надсилаючи Україні зброю. Добре, що цей приклад підхоплює все більше країн Європи. Адже потенційна втрата України – загроза не лише східному флангу НАТО, а й демократії у всьому світі.

— Росія порушує загальноприйняті стандарти і принципи. Ми повинні демонструвати Україні рішучу підтримку, адже це ті цінності, які важливі і для самих сполучених Штатів. Український народ обрав свій шлях, те, яким має бути його майбутнє. Ніхто не має права втручатися у цей вибір, – каже колишній посол США в Україні (2016–2019 рр.) Марі Йовановіч.

Ще є час для дипломатії, вважають учасники круглого столу. США та ЄС склали потужний спільний пакет обмежень. Він, безперечно є вагомим фактором для Кремля. І чинником, який, можливо, змусить Росію обрати шлях мирного врегулювання.

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