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Что будет модным в 2020: Ukrainian Fashion Week стартовал в Киеве

Что будет в моде весной и летом 2020 года сейчас можно узнать в Художественном Арсенале. Там продолжается 45-й Ukrainian Fashion Week.

65 дизайнерских брендов, 45 шоу, 6 лекций и 5 специальных проектов. Сквозная идея украинской недели моды – сознательное потребление.

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Ежегодно в мире производится 62 млн тонн одежды, это вдвое больше, чем еще 20 лет назад. И почти всю эту одежду выбрасывают на свалки.

Начать наконец-то заботиться об окружающей среде своим творчеством призывают отечественные дизайнеры.

Например, наряды в коллекции Лилии Пустовит максимально из натуральных тканей, а все бусы переработаны из старых украшений и детских игрушек.

Вдохновил на коллекцию французский городок Сан-Поль-де-Ванс, где в 1920-х годах творили известные художники-авангардисты.

Напомним, модель Шанина Шейк заявила, что Victoria`s Secret Fashion Show в 2019 году отменяется.

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