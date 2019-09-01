Что будет модным в 2020: Ukrainian Fashion Week стартовал в Киеве
Что будет в моде весной и летом 2020 года сейчас можно узнать в Художественном Арсенале. Там продолжается 45-й Ukrainian Fashion Week.
65 дизайнерских брендов, 45 шоу, 6 лекций и 5 специальных проектов. Сквозная идея украинской недели моды – сознательное потребление.
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Ежегодно в мире производится 62 млн тонн одежды, это вдвое больше, чем еще 20 лет назад. И почти всю эту одежду выбрасывают на свалки.
Начать наконец-то заботиться об окружающей среде своим творчеством призывают отечественные дизайнеры.
Например, наряды в коллекции Лилии Пустовит максимально из натуральных тканей, а все бусы переработаны из старых украшений и детских игрушек.
Вдохновил на коллекцию французский городок Сан-Поль-де-Ванс, где в 1920-х годах творили известные художники-авангардисты.
Напомним, модель Шанина Шейк заявила, что Victoria`s Secret Fashion Show в 2019 году отменяется.