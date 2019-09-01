Що буде модним у 2020: Ukrainian Fashion Week стартував у Києві

Що буде в моді навесні та влітку 2020 року зараз можна дізнатися у Мистецькому Арсеналі. Там триває 45-й Ukrainian Fashion Week.

65 дизайнерських брендів, 45 шоу, 6 лекцій та 5 спеціальних проектів. Наскрізна ідея українського тижня моди – свідоме споживання.

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Щороку у світі виготовляють 62 млн тонн одягу, це вдвічі більше ніж ще 20 років тому. І майже увесь цей одяг викидають на звалища.

Почати врешті піклуватися про довкілля своєю творчістю закликають вітчизняні дизайнери.

Наприклад, вбрання у колекції Лілії Пустовіт максимально з натуральних тканин, а усі намиста перероблені зі старих прикрас та дитячих іграшок.

Надихнуло на колекцію французьке містечко Сан-Поль-де-Ванс, де у 1920-х роках творили найвідоміші художники-авангардисти.

Нагадаємо, модель Шаніна Шейк заявила, що Victoria`s Secret Fashion Show у 2019 році скасовується.

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