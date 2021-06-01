Глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк объяснил, почему прекратили импорт электроэнергии из РФ и Беларуси и когда могут снять этот запрет. Об этом он сообщил в эфире Свободы слова на телеканале ICTV.

Также он объяснил, что имел в виду, когда заявил, что “теоретически прекращение импорта может привести к злоупотреблению и манипуляциям на рынке” после запрета на импорт электроэнергии из РФ и Беларуси.

— Речь идет о рынке электроэнергии, который пока не касается напрямую бытовых потребителей населения. В 2019 году у нас заработал новый оптовый рынок электроэнергии, проевропейский. Но до полной синхронизации с рынком ЕС, сейчас украинский рынок концентрированный. У нас есть три-четыре игрока, которые теоретически могут повлиять на цену электроэнергии. Импорт — является одним из факторов, который увеличивает конкуренцию и создает более справедливую цену. Именно поэтому мы не запрещали импорт навсегда, а до 1 октября. Сейчас у нас колоссальный профицит электроэнергии.

Также Тарасюк предположил, что с 1 октября Украина может разрешить импорт электроэнергии из РФ и Беларуси.

— Такое возможно, мы параллельно будем следить не только за злоупотреблениями и манипуляциями, но и за состоянием накопления угля, чтобы не повторилась ситуация, которая была у нас зимой. Мы должны наблюдать, как готовятся наши станции к отопительному сезону, — отметил он.

26 мая НКРЭКУ запретила импорт электроэнергии из России и Беларуси в Украину. Решение приняли на заседании 26 мая 2021 года.

Согласно ему, запрещается импорт электроэнергии до 1 октября 2021 года со стороны государств, не являющихся сторонами Энергетического Сообщества.