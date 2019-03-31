Что не следует одевать и какие документы брать – все правила голосования

Предвыборная программа кандидатов, которая размещена при входе на избирательный участок не считается агитацией. Все остальное: политические билборды, лозунги, даже ручка с фамилией кандидата в президенты на избирательном участке — незаконно. Бывали случаи, когда люди намеренно приходили на выборы в брендовой одежде одного из кандидатов. За это вас не арестуют, но пару часов для объяснения своих действий правоохранителям потратить придется.

С собой не забудьте паспорт или военный билет для армейцев. По водительским правам, загранпаспорту или просто приглашению на голосование, избирательный бюллетень не получите.

Будьте готовы на участке увидеть большое количество людей. Кроме избирателей, членов избирательной комиссии, здесь могут быть наблюдатели и журналисты. И вас могут снимать на видео.

А вот в кабинке для тайного голосования только вы, ручка и бюллетень. Делать селфи даже с пустым бюллетенем, или просто проводить съемку в кабинке голосования строго запрещено.

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Даже если вам удалось незаметно сфотографировать бюллетень, помните, как только вы выложили это фото в соцсеть, вас могут строго наказать.

Выносить бюллетень за пределы избирательного участка категорически запрещено. Это уже уголовная ответственность. И проносить его от кабины голосования в урну лучше в свернутом состоянии, так чтобы не было видно за кого вы отдали свой голос. Ведь это могут воспринять как агитацию.

Если вы разволновались и случайно испортили бюллетень, то по письменному заявлению вам выдадут в обмен на испорченный, новый. Но только один раз.

— Не нужно писать слов “да” или “поддерживаю”. Не нужно писать негативных слов или выражений, потому что ваш бюллетень может быть признан недействительным, или же если вы написали плохое слово напротив кандидата, то бывают случаи, что его засчитывают этому кандидату, – говорит генеральный директор “Комитета избирателей Украины” Алексей Кошель.

И помните — за явную фальсификацию выборов – по нескольким статьям вас могут посадить до 8 лет.

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