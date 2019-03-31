Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

Що не слід одягати та які документи брати – всі правила голосування

Передвиборча програма кандидатів, розміщена при вході на виборчу дільницю не вважається агітацією. Все інше: політичні білборди, гасла, навіть ручка з прізвищем кандидата в президенти на виборчій дільниці — незаконна.  Бували випадки, коли люди  навмисно приходили на вибори у брендовому одязі одного з кандидатів. За це вас не заарештують, але пару годин для пояснення своїх дій правоохоронцям витратити доведеться.

З собою не забудьте  паспорт, або військовий квиток для армійців. За водійськими правами, закордонними паспортом або просто запрошенням на голосування, виборчий бюлетень не отримаєте.

Будьте готові на дільниці побачити велику кількість людей. Окрім виборців, членів виборчої комісії, тут можуть бути спостерігачі та журналісти. І вас можуть знімати на відео.

А от в кабінці для таємного голосування тільки ви, ручка та бюлетень. Робити селфі навіть з порожнім бюлетенем, чи просто проводити зйомку в кабінці голосування суворо заборонено.

Читайте: В Україні проходить перший тур виборів президента (ОНЛАЙН)

Навіть якщо вам вдалося непомітно сфотографувати бюлетень, пам’ятайте, як тільки ви виклали це фото у соцмережу, вас можуть суворо покарати.

Виносити бюлетень за межі виборчої дільниці категорично заборонено. Це вже кримінальна відповідальність. І проносити його від кабіни голосування до урни краще у згорнутому стані, так щоби не було видно за кого ви віддали свій голос. Адже це можуть сприйняти як агітацію.

 Якщо ви розхвилювались і випадково зіпсували бюлетень, то за письмовою заявою вам видадуть в обмін на зіпсований, новий. Але лише один раз.

— Не потрібно писати слов “так” або “підтримую”. Не потрібно писати негативних слів чи висловлювань, тому що ваш бюлетень може бути визнання недійсним, або ж якщо ви написали погане слово навпроти кандидата, то бувають випадки, що його зараховують за цього кандидата, – каже генеральний директор “Комітету виборців України” Олексій Кошель.

І памятайте – за явну фальсифікацію виборів –  за кількома статтями вас можуть ув’язнити аж до 8 років.

Також Факти ICTV розповідали, коли будуть результати виборів 2019.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Вибори 2019: поліція отримала 151 повідомлення, відкрито кримінальне провадження
Чи можна фотографувати бюлетень на виборах 2019
На одній з виборчих дільниць на Чернігівщині кинули запальну суміш
Факти ICTV оприлюднять результати екзит-полу о 20:00
В Україні залишається закритою одна виборча дільниця – ЦВК
Які документи потрібно взяти з собою на вибори
Вибори 2019: у Варшаві утворилися довжелезні черги
Знімав бюлетень на камеру: у Чернівцях поліція затримала чоловіка

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка