Що не слід одягати та які документи брати – всі правила голосування

Передвиборча програма кандидатів, розміщена при вході на виборчу дільницю не вважається агітацією. Все інше: політичні білборди, гасла, навіть ручка з прізвищем кандидата в президенти на виборчій дільниці — незаконна. Бували випадки, коли люди навмисно приходили на вибори у брендовому одязі одного з кандидатів. За це вас не заарештують, але пару годин для пояснення своїх дій правоохоронцям витратити доведеться.

З собою не забудьте паспорт, або військовий квиток для армійців. За водійськими правами, закордонними паспортом або просто запрошенням на голосування, виборчий бюлетень не отримаєте.

Будьте готові на дільниці побачити велику кількість людей. Окрім виборців, членів виборчої комісії, тут можуть бути спостерігачі та журналісти. І вас можуть знімати на відео.

А от в кабінці для таємного голосування тільки ви, ручка та бюлетень. Робити селфі навіть з порожнім бюлетенем, чи просто проводити зйомку в кабінці голосування суворо заборонено.

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Навіть якщо вам вдалося непомітно сфотографувати бюлетень, пам’ятайте, як тільки ви виклали це фото у соцмережу, вас можуть суворо покарати.

Виносити бюлетень за межі виборчої дільниці категорично заборонено. Це вже кримінальна відповідальність. І проносити його від кабіни голосування до урни краще у згорнутому стані, так щоби не було видно за кого ви віддали свій голос. Адже це можуть сприйняти як агітацію.

Якщо ви розхвилювались і випадково зіпсували бюлетень, то за письмовою заявою вам видадуть в обмін на зіпсований, новий. Але лише один раз.

— Не потрібно писати слов “так” або “підтримую”. Не потрібно писати негативних слів чи висловлювань, тому що ваш бюлетень може бути визнання недійсним, або ж якщо ви написали погане слово навпроти кандидата, то бувають випадки, що його зараховують за цього кандидата, – каже генеральний директор “Комітету виборців України” Олексій Кошель.

І памятайте – за явну фальсифікацію виборів – за кількома статтями вас можуть ув’язнити аж до 8 років.

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