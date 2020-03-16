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Що робити, якщо у вас симптоми коронавірусу – покрокова інструкція

На перших етапах коронавірус має такі ж симптоми, як і будь-які інші респіраторні захворювання. Статистика тих, хто вже перехворів, показує, що найпоширеніші – це лихоманка 87,9%, кашель 67,7%, втома 38,1%, ускладнене дихання 18,6% та біль у горлі 13,9%. Тож якщо у вас такі симптоми – насамперед, самоізолюйтеся. І зверніться по медичну допомогу.

Не рвіться самі бігти до медиків. У разі підозри на коронавірус – зверніться до сімейного лікаря. Зробіть це телефоном. Якщо не знаєте номеру – саме час його дізнатися. Він має опитати вас про симптоми, поцікавитися, чи були ви за кордоном, особливо в країнах, де багато випадків зараження, чи спілкувалися з людьми, які були за кордоном. І навіть якщо ваш лікар про це не запитає – розкажіть усе це самі.

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Якщо у вас немає сімейного лікаря, варто звертатися на гарячу лінію Національної служби здоров’я. Це номер 1677. Є інша гаряча лінія, вона поки працює в тестовому режимі 0 800 505 201. Якщо допомога необхідна невідкладно, то телефонуйте до швидкої. Зрештою, лікар визначить, чи потрібна вам ізоляція та госпіталізація. Якщо вас ізолюють, то і протестують.

І головне пам’ятати: вірус найстрашніший для людей за 60. Особливо тих, які мають серйозні недуги. Їх треба максимально ізолювати.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як українські школи перейшли в онлайн.

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