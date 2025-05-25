Чтобы тем ублюдкам в аду гореть: жительница Мархалевки после ночной атаки

В результате массированной российской атаки по Киевской области 23 человека получили ранения, четверо – погибли. Среди травмированных – шестеро детей.

Село Мархалевка потерпела российский удар

Больше всего пострадавших – в селе Мархалевка Фастовского района, в том числе десять человек, среди которых трое детей. Сейчас на месте происшествий в селе Мархалевка работают спасатели и медики, продолжаются поисковые работы среди завалов.

Как сообщает корреспондент Сергей Еременко с места происшествия, на фоне разрушенных домов видны остатки цветника и огорода – все, что осталось от уютного подворья после ночной ракетной атаки.

– Здесь жили, очевидно, трудолюбивые, хозяйственные люди. Там цветник, там маленький городик. В конце концов это все, что осталось от этого дома, – рассказал Еременко.

ГСЧС сообщает об одном погибшем и восьми раненых в Мархалевке, среди которых один ребенок. Медики отмечают, что большинство травм – это обломочные ранения, ссадины и порезы. Людям также оказывается психологическая помощь.

Впрочем, родные пострадавших уточняют масштабы трагедии. Марина, родственница жителей разрушенных домов, рассказала:

– У свекрови Лены Васильевны ранения ноги, переломы, она попала под завал. В большом доме жил брат мужа с женой и двумя детьми – 8 и 12 лет. У меньшего достали 14 осколков, все с переломленными ногами. Жена Евгения — вся изрезана по лицу, рукам и телу. Машины уничтожены. От дома ничего не осталось.

Также, по словам работников Красного Креста, еще пять человек могут искать под завалами. Атака произошла около 03:30 ночи, когда большинство людей ожидали дронов, как в предыдущие ночи.

– Это был ужас. Уже несколько ночей никто не спал. И могу пожелать только, как мама и бабушка, чтобы этим уродам в аду гореть, чтобы им вернулось все, что они нам несут, – с болью сказала жительница.

Психологи продолжают оказывать поддержку пострадавшим, а спасатели разбирать завалы в поисках пропавших. Информация о раненых и погибших обновляется.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.