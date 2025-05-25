Щоб тим виродкам у пеклі горіти: жителька Мархалівки після нічної атаки

Внаслідок масованої російської атаки по Київській області 23 особи дістали поранення, четверо – загинули. Серед травмованих – шестеро дітей.

Село Мархалівка зазнало російського удару

Найбільше потерпілих – у селі Мархалівка Фастівського району, зокрема десятеро осіб, серед яких троє дітей. Зараз на місці подій у селі Мархалівка працюють рятувальники та медики, продовжуються пошукові роботи серед завалів.

Як повідомляє кореспондент Сергій Єременко з місця події, на тлі зруйнованих домівок видно рештки квітника та городика – усе, що лишилося від затишного подвір’я після нічної ракетної атаки.

– Тут жили, очевидно, працьовиті, хазяйновиті люди. Там квітник, там невеличкий городик. Зрештою, це все, що залишилося від цього обійстя, – розповів Єременко.

ДСНС повідомляє про одного загиблого та вісьмох поранених у Мархалівці, серед яких одна дитина. Медики зазначають, що більшість травм – це уламкові поранення, садна та порізи. Людям також надається психологічна допомога.

Втім, рідні постраждалих уточнюють масштаби трагедії. Пані Марина, родичка мешканців зруйнованих будинків, розповіла:

– У свекрухи Лєни Василівни поранення ноги, переломи, вона потрапила під завал. У більшому домі жили брат чоловіка з дружиною та двома дітьми – 8 і 12 років. У меншого дістали 14 осколків, усі – з переламаними ногами. Дружина Євгенія — уся порізана по обличчю, руках і тілі. Машини знищені. Від дому нічого не залишилося.

Також, за словами працівників Червоного Хреста, ще п’ятьох осіб можуть шукати під завалами. Атака сталася близько 03:30 ночі, коли більшість людей очікували на дрони, як у попередні ночі.

– Це було страхіття. Вже декілька ночей ніхто не спав. І можу побажати тільки, як мама і бабуся, щоб отим виродкам у пеклі горіти, щоб їм повернулося все, що вони нам несуть, – з болем сказала жителька.

Психологи продовжують надавати підтримку постраждалим, а рятувальники – розбирати завали у пошуках зниклих. Інформація щодо поранених і загиблих оновлюється.

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