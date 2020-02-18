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Шесть рабочих дней и месячный отпуск. Какие изменения предусматривает новый Трудовой кодекс

В правительстве планируют ввести новое трудовое законодательство, которое должно создать 1 млн рабочих мест, сократить безработицу и вывести зарплату из тени. Трудовой договор будет обязательный, его будут заключать и с сезонными рабочими и фрилансерами, которые работают удаленно. А также со студентами, которые могут выполнять работу не весь день. Всего будет семь видов сделок. Юристы говорят, что многие пункты заимствованные из американского законодательства, одновременно они противоречат европейскому.

Отпуск, как и раньше, будет 24 календарных дней. Однако за свой счет можно взять не две недели, а месяц. Но профсоюзы и активисты возмущены, что будут меньше платить за сверхурочную работу. А еще фактически будет официально разрешен шестидневная рабочая неделя. Детали в сюжете Оксаны Михайловой.

Напомним, министр развития экономики Тимофей Милованов сообщил, что, по действующему Трудовому кодексу, если работодатель хочет, то он легко увольняет работника и не несет материальной ответственности за свое решение.

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