Шість робочих днів та місячна відпустка. Які зміни передбачає новий Трудовий кодекс

В уряді планують запровадити нове трудове законодавство, яке має створити 1 млн робочих місць, скоротити безробіття та вивести зарплату з тіні. Трудовий договір буде обов’язковий, його укладатимуть і з сезонними робітниками та фрілансерами, які працюють віддалено. А також зі студентами, які можуть виконувати роботу не весь день. Загалом буде сім видів угод. Юристи кажуть, що багато пунктів запозичені з американського законодавства, водночас вони суперечать європейському.

Відпустка, як і раніше, буде 24 календарні дні. Однак за власний рахунок можна взяти не два тижні, а місяць. Але профспілки та активісти обурені, що менше платитимуть за понаднормову працю. А ще фактично буде офіційно дозволений шестиденний робочий тиждень. Деталі у сюжеті Оксани Михайлової.

Нагадаємо, міністр розвитку економіки Тимофій Милованов повідомив, що, за чинним Трудовим кодексом, якщо роботодавець хоче, то він легко звільняє працівника і не несе жодної матеріальної відповідальності за своє рішення.

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