Шесть лет храню его СМС: каким был Кузьма в воспоминаниях друзей

На стенах по всей Украине, в книгах и конечно, в песнях. Даже на шестую годовщину Андрей Кузьменко присутствует везде, звучит отовсюду и всегда попадает прямо в цель.

Ведущая ХИТ ФМ Юлия Карпова дружила с Андреем, и поэтому у нее до сих пор неописуемая грусть по другу.

— Я шесть лет храню на старом телефоне его СМС: Юлька я тебя украду. Я буду четко вовремя, — рассказывает Карпова.

Юля уверена — песни Андрея проверены годами, событиями, поколениями. По себе Кузьма оставил — 20 альбомов, написал полтысячи песен. В них стремился изменить свою страну, критиковал украинских политиков, учил ценить в жизни простые вещи.

Кузьма завоевывал всеобъемлющую любовь своими шутками и простотой, искренностью и близостью к каждому. А еще Андрей Кузьменко был сумасшедшим трудоголиком. Хотел успеть везде. Был не только музыкантом, но и продюсером, писателем и телеведущим.

Его бешеный темп оборвался внезапно. Возвращаясь с концерта в столицу, певец погиб в ДТП в Днепропетровской области. Его внедорожник не разминулся с молоковозом.

Тексты Андрея Кузьменко сразу начали трактовать как предсказания. Он взорвался новой популярностью. Как это часто бывает уже — после.

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