Шість років тримаю його СМС: яким був Кузьма у спогадах друзів

На стінах по всій Україні, у книгах і звісно, в піснях. Навіть на шості роковини Андрій Кузьменко присутній всюди, звучить звідусіль і завжди потрапляє прямо в ціль.

Ведуча ХІТ ФМ Юлія Карпова дружила з Андрієм, і тому в неї досі невимовний сум за другом.

— Я шість років тримаю на старому телефоні його СМС: Юлька я тебе украду. Я буду чітко вчасно, – розповідає Карпова.

Юля переконана – пісні Андрія перевірені роками, подіями, поколіннями. По собі Кузьма залишив – 20 альбомів, написав півтисячі пісень. У них прагнув змінити свою країну, критикував українських політиків, учив цінувати в житті прості речі .

Кузьма завойовував всеосяжну любов своїми жартами і простотою, щирістю і близькістю до кожного. А ще Андрій Кузьменко був шаленим трудоголіком. Хотів встигнути скрізь і всюди. Був не лише музикантом, а й продюсером, письменником і телеведучим.

Його шалений темп обірвався раптово. Повертаючись із концерту до столиці, співак загинув у ДТП на Дніпропетровщині. Його позашляховик не розминувся із молоковозом.

Тексти Андрія Кузьменка одразу почали трактувати як передбачення. Він вибухнув новою популярністю. Як це часто буває уже – після.