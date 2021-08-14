Школьные ярмарки в Киеве 2021 — ассортимент, цены и что в тренде

В Украине открылись школьные ярмарки. В Киеве торговцы привезли товар прямо на Крещатик — работать будут сегодня и завтра.

Однако покупателей совсем не много. Украинцы не спешат делать покупки, потому что не знают, как будут работать школы.

На форму спрос резко упал, потому что в школах носить ее не заставляют — все по желанию. Поэтому производители распродают прошлогодние остатки и предлагают универсальные вещи, которые можно комбинировать.

Цены в этом году подскочили где-то на половину, посчитали родители школьников.

Можно купить юбку за 300-400 грн, или жакет за 800 грн. Мальчиковые пиджаки стоят 1274 грн.

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Не выходят из моды вышиванки. Цены на них стартуют от 400 грн и до нескольких тысяч. Зависит от работы — ручная или машинная.

Ранцы подорожали на 10% — в среднем 1 тыс. грн, есть и за 1500 грн — с ортопедической спинкой.

Собрать одного ребенка в школу в этом году обойдется в 5-6 тыс. Но сумма эта очень приблизительная, так как аппетиты и возможности у всех разнятся.

Макияж на 1 сентября 2021

Приближается новый учебный год. Всем девочкам хочется хорошо выглядеть в первый день школы после летних каникул. Подчеркнуть свои достоинства можно при помощи легкого макияжа.

Такой мейкап должен быть максимально естественным и легким, чтобы не привлекать лишнее внимание. В этом помогут идеи для макияжа на 1 сентября, которые подготовили Факты ICTV.

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