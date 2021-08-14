Шкільні ярмарки у Києві 2021 – асортимент, ціни та що в тренді

В Україні відкрились шкільні ярмарки. У Києві торговці привезли товар прямо на Хрещатик – працюватимуть сьогодні і завтра.

Проте покупців зовсім не багато. Українці не поспішають робити покупки, бо не знають, як працюватимуть школи.

На форму попит різко впав, бо у школах носити її не змушують – усе за бажанням. Тому виробники розпродують минулорічні залишки і пропонують універсальне вбрання, яке можна комбінувати.

Ціни цьогоріч підскочили десь на половину, порахували батьки школярів.

Можна купити спідницю за 300-400 грн, або жакет за 800 грн. Хлопчачі піджаки коштують 1274 грн.

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Не виходять з моди вишиванки. Ціни на них стартують від 400 грн і до кількох тисяч. Залежить від роботи – ручна чи машинна.

Ранці здорожчали на 10% – в середньому 1 тис. грн, є й за 1500 грн – із ортопедичною спинкою.

Зібрати одну дитину до школи цьогоріч обійдеться у 5-6 тис. Але сума ця дуже приблизна, бо апетити і можливості у всіх різняться.

Макіяж на 1 вересня 2021

Наближається новий навчальний рік. Усім дівчаткам хочеться мати гарний вигляд у перший день школи після літніх канікул. Підкреслити свої переваги можна за допомогою легкого макіяжу.

Такий мейкап має бути максимально природним та легким, щоб не привертати зайву увагу. У цьому допоможуть ідеї для макіяжу на 1 вересня, які підготували Факти ICTV.

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