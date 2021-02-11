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Факты / Украина
Валентина Летяк |

Киев закрыт для фур, на трассах в трех областях – ограничения

Из-за сложных погодных условий по состоянию на утро 11 февраля действуют ограничения движения для крупногабаритного транспорта на въездах в Киев, а также в Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областях.

Снігопади у Києві

В частности, с 7.00 фуры не могут въехать в столицу на таких автодорогах:

  • М-01 Киев-Чернигов;
  • М-03 Киев-Харьков;
  • М-05 Киев-Одесса;
  • М-06 Киев-Чоп;
  • М-07 Киев-Ковель;
  • Н-01 Киев-Знаменка;
  • Н-08 Борисполь-Мариуполь.
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Кроме того, такие же ограничения действуют с 6.15 на автодороге М-06 Киев-Чоп в Закарпатской области, с 8.00 — в Ивано-Франковской области на трассе Н-09 Мукачево — Ивано-Франковск — Львов, с 8.30 — на автодороге Н-09 во Львовской области.

В то же время проезд на дорогах общего пользования обеспечен.

Погода в Украине 11 февраля

По прогнозам синоптиков, 11 февраля сложные погодные условия ожидаются почти на всей территории Украины, кроме юго-востока.

Снег и мокрый снег — на Закарпатье, в центральных, местами в северных и Харьковской областях — с дождем, в западных и северных — значительные, в Карпатском регионе — сильные осадки.

В Центре, на Севере и Прикарпатье местами налипание мокрого снега, гололед и гололедица на дорогах, на Западе — порывы ветра до 15-20 м/с, метели.

В Киевской области снегопады, местами с дождем и гололед.

Источники: Укравтодор, ГСЧС

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