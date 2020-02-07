Шоколад с насекомыми и бутерброды с фруктами: фастфуд по-новому от немцев
В Германии фастфуд становится полезным. Теперь там в бутерброды кладут не жирную колбасу, а финики, яблоки, семена тыквы и другие продукты здорового питания.
К тому же, потребители требуют у продавцов справки о том, что производство таких закусок было экологичным.
Изменения испытывает и любимый шоколад – теперь в нем меньше сахара и зеленые муравьи – для пополнения белка в организме. О новой пище смотрите в сюжете Андрея Гетьмана.
К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что специалисты советуют не стесняться и спрашивать у продавцов разрешения на торговлю.
2020-02-07
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