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Факти / Відео / Lifestyle

Шоколад з комахами та бутерброди з фруктами: фастфуд по-новому від німців

У Німеччині фастфуд стає корисним. Тепер там у бутерброди кладуть не жирну ковбасу, а фініки, яблука, насіння гарбуза та інші продукти здорового харчування.

До того ж, споживачі вимагають у продавців довідки про те, що виробництво таких закусок було екологічним.

Змін зазнає і улюблений шоколад – тепер в ньому менше цукру і зелені мурахи – для поповнення білку в організмі. Про новітню їжу дивіться у сюжеті Андрія Гетьмана.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що фахівці радять не соромитись і питати в продавців дозволи на торгівлю.

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