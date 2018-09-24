Штормовое предупреждение в Украине: повалены деревья, без света села и города
Шквальный ветер с дождем натворил беды на Львовщине. Из-за непогоды обесточены почти 180 сел и городков. Пострадал от стихии и сам Львов – здесь без света остались 5 улиц. Ветер повредил 2 остановки и летняя площадка, а еще повалил полтора десятка деревьев.
К уборке города привлекли почти 1300 коммунальщиков. Они чистили дождеприемники от опавших листьев и забирали из магистралей дерева и ветки.
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На Волыни стихия бушевала всю ночь до утра. Почти полторы сотни населенных пунктов остались без света, до сих пор полностью обесточены 40 сел. Непогода громила деревья – они падали на крыши домов, линии электропередач и автодороги. Часть Луцка почти весь день без воды. Ветер повредил линии электропередач, питающих насоса водозаборов. сильный ветер опрокинул остановку общественного транспорта. С самого утра коммунальщики и спасатели принялись убирать последствия непогоды: Режут деревья, собирают разбросанные ветви, разблокируют автодороги.
В Ровно на молодую женщину упало дерево. Медики скорой предварительно диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. А еще сильный ветер оборвал часть обшивки из местного торгово-развлекательного центра.
К слову, Факты ICTV сообщали, что ливень затопил БердянскПодписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!