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Штормове попередження в Україні: повалено дерево, без світла села та міста

Шквальний вітер з дощем накоїв лиха на Львівщині. Через негоду знеструмлені майже 180 сіл і містечок. Постраждав від стихії і сам Львів – тут без світла залишились 5 вулиць. Вітер пошкодив 2 зупинки і літній майданчик, а ще повалив півтора десятка дерев.

До прибирання міста залучили майже 1300 комунальників. Вони чистили дощоприймачі від опалого листя та забирали з магістралей дерева й гілля.

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На Волині стихія вирувала всю ніч аж до ранку. Майже півтори сотні населених пунктів залишилися без світла, досі повністю знеструмлені 40 сіл. Негода трощила  дерева – вони падали на дахи будинків, лінії електропередач та автошляхи. Частина Луцька майже весь день була без води. Вітер пошкодив лінії електропередач, що живлять помпи водозаборів. сильний вітер перекинув зупинку громадського транспорту.  З самого ранку комунальники та рятівники взялися прибирати наслідки негоди:  Ріжуть дерева, збирають розкидане гілля, розблоковують автошляхи.

У Рівному на молоду жінку впало дерево. Медики швидкої попередньо діагностували закриту черепно-мозкову травму. А ще сильний вітер обірвав частину обшивки з місцевого торгово-розважального центру.

До слова, Факти ICTV повідомляли, що злива затопила Бердянськ

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