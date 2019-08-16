Штурм вокзала и освобождения заложников – масштабные учения правоохранителей на Волыни

На Волыни в ходе учений правоохранителей обезвредили диверсионную группу. Террористы захватили заложников на железнодорожном вокзале Ковеля с требованием выполнить их условия. Сотрудники службы безопасности вместе с другими силовиками развернули спецоперацию по обезвреживанию диверсантов.

Железнодорожный вокзал Ковеля окружили правоохранители. Работники службы безопасности обнаружили диверсионную группу. Вблизи развернули оперативный штаб, силовики пытались выйти с террористами на контакт.

Смотрите: 300 силовиков подавили бунт заключенных в колонии – учения в Днепропетровской области

В ходе учений с условным обезвреживанием диверсионной группы и освобождением заложников никто не пострадал, всех кто был внутри вывели из поезда.

Спецоперация длилась не более 15 минут. Именно так должны действовать силовики и в реальной ситуации, поэтому для этого и проводят такие учения, говорят в СБУ.

Учения в Ковеле продолжалось три дня. Несмотря на неудобства для местного населения, в которых постоянно проверяли документы на установленных блокпостах на выездах из города, люди понимают, что тренировки для силовиков просто необходимы.

После завершения финального этапа учений силовики проведут совместное совещание, чтобы обсудить результаты операции. Недостатки будут исправлять на следующих тренировках.

Напомним, на Ровенском полигоне оперативного командования Запад завершились масштабные военные учения миссии Орбитал.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.