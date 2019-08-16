Штурм вокзалу та звільнення заручників – масштабні навчання правоохоронців на Волині

На Волині в ході навчань правоохоронців знешкодили диверсійну групу. Терористи захопили заручників на залізничному вокзалі Ковеля з вимогою виконати їхні умови. Співробітники служби безпеки разом з іншими силовиками розгорнули спецоперацію зі знешкодження диверсантів.

Залізничний вокзал Ковеля оточили правоохоронці. Працівники служби безпеки виявили диверсійну групу. Поблизу розгорнули оперативний штаб, силовики намагалися вийти з терористами на контакт.

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В ході навчань за умовним знешкодженням диверсійної групи та визволенням заручників ніхто не постраждав, усіх хто був всередині вивели з потяга.

Спецоперація тривала не більше 15 хвилин. Саме так повинні діяти силовики і в реальній ситуації, тож для цього і проводять такі навчання, кажуть в СБУ.

Навчання в Ковелі тривало три дні. Попри незручності для місцевого населення, в яких постійно перевіряли документи на встановлених блокпостах на виїздах з міста, люди розуміють, що тренування для силовиків просто необхідні.

Після завершення фінального етапу навчань силовики проведуть спільну нараду, аби обговорити результати операції. Недоліки виправлятимуть на наступних тренуваннях.

Нагадаємо, на Рівненському полігоні оперативного командування Захід завершилися масштабні військові навчання місії Орбітал.

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