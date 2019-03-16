Шулявский мост поспешно закрывают на ремонт – прокладывают съезды в лужах

В Киеве, наконец, взялись спасать печально известный Шулявский мост – который уже едва держится, и то благодаря укреплением и металлическим канатам. Но как всегда, все у нас делается в последний момент – сегодня мост должны перекрыть для движения, но до сих пор не сделали съезды с него, поэтому бросают асфальт прямо под дождем в луже.

Он давно устал, потому что пережил не одну беду. Обгоревший и облезлый, покрытый сплошными ямами аварийный Шулявский мост таки снесут.

Разбирать мост обещают сразу с обеих сторон. И в июне должны полностью демонтировать. Новый путепровод станет значительно шире. Там будет шесть полос основного движения и две дополнительные для съездов и выездов. Поэтому, фактически это будет не реконструкция, а строительство совершенно новой развязки.

Строительство – гарантированно увеличит количество пробок в столице. Но водители говорят: готовы к неудобствам.

Из-за спешки забывают об элементарных вещах. В дождь прямо в лужи дорожники засыпали смесь похожую на асфальт.

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На момент реконструкции изменят маршруты общественного транспорта. Водителям предлагают новую схему объезда. Для этого на проспекте Победы установили три светофорных объекта.

Первый будет руководить перекрестком в направлении с улицы Гетьмана на Довженко. В обратном направлении маршрут будет проходить сложнее. Через улицы Цедика и Нестерова нужно выехать на проспект Победы. Там движение будет регулировать второй светофор, а третий позволит осуществить левый поворот на Гарматную. Оттуда через Выборгскую и будет выезд на улицу Гетьмана.

Это строительство – уже назвали одним из крупнейших инфраструктурных проектов Киева и всей Украины. Ремонт продлится более 17 месяцев и обойдется бюджету Киева в более 800 млн грн.

К слову, Шулявский мост перекрыли. Как объехать (КАРТА).

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