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Шулявський міст поспіхом зачиняють на ремонт – прокладають з’їзди у калюжах

У Києві нарешті взялися рятувати сумнозвісний Шулявський міст – який вже ледь тримається, і то завдяки укріпленням і металевим канатам. Але як завжди, все у нас робиться в останній момент – сьогодні міст мають перекрити для руху, але і досі не зробили з’їзди з нього, тож кидають асфальт прямо під дощем у калюжі.

Він давно втомився, бо пережив не одну біду. Обгорілий  та облущений, укритий суцільними ямами аварійний Шулявський міст таки знесуть.

Розбирати міст обіцяють одразу з обох боків. І  в червні мають повністю демонтувати. Новий шляхопровід стане значно ширшим. Там буде шість смуг основного руху й дві додаткові для з’їздів та виїздів. Тож, фактично це буде не реконструкція, а зведення абсолютно нової розв’язки.

Будівництво – гарантовано збільшить кількість заторів у столиці. Але водії кажуть:  готові до незручностей.

Через поспіх забувають про елементарні речі. В дощ прямо в калюжі дорожники засипали суміш схожу на асфальт.

Читайте: Ремонт Шулявського моста: як зміниться рух транспорту

На момент реконструкції змінять маршрути громадського транспорту. Водіям пропонують нову схему об’їзду. Для цього на проспекті Перемоги встановили три світлофорні об’єкти.

Перший керуватиме перехрестям у напрямку з вулиці Гетьмана на Довженка. У зворотному напрямку маршрут відбуватиметься складніше. Через вулиці Цедика та Нестерова потрібно виїхати на проспект Перемоги. Там рух регулюватиме другий світлофор, а третій дозволить здійснити лівий поворот на Гарматну. Звідти через Виборзьку і буде виїзд на вулицю Гетьмана.

Це будівництво   – вже назвали одним з найбільших інфраструктурних проектів Києва та всієї України. Ремонт триватиме більше 17 місяців і обійдеться бюджету Києва в понад 800 млн грн.

До слова, Шулявський міст перекрили. Як об’їхати (КАРТА).

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