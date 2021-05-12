“Серые” АЗС в Украине: какие убытки несет страна из-за деятельности таких станций

Из-за работы нелегальных или “серых” автозаправочных станций бюджет Украины несет значительные убытки.

По информации Нефтегазовой ассоциации Украины, ежегодно страна теряет почти 15 млрд грн из-за махинаций с налогами на АЗС.

Бороться с деятельностью таких станций решили с помощью билбордов, которые информируют водителей о последствиях пользования услугами таких АЗС для каждого гражданина и страны в целом.

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Эксперты же отмечают, что сейчас половина АЗС в Украине не платят налоги за топливо. Если с этим не бороться, бюджет и дальше будет терять миллиарды поступлений, что ударит по карманам всех граждан.

Цены на топливо в Украине

В Минэкономики спрогнозировали, какими будут цены на топливо в Украине.

По их данным, сейчас нефтебазы страны практически максимально заполнены всеми видами топлива, поэтому существенных колебаний цен пока не будет.

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