“Серые” АЗС в Украине: какие убытки несет страна из-за деятельности таких станций
Из-за работы нелегальных или “серых” автозаправочных станций бюджет Украины несет значительные убытки.
По информации Нефтегазовой ассоциации Украины, ежегодно страна теряет почти 15 млрд грн из-за махинаций с налогами на АЗС.
Бороться с деятельностью таких станций решили с помощью билбордов, которые информируют водителей о последствиях пользования услугами таких АЗС для каждого гражданина и страны в целом.
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Эксперты же отмечают, что сейчас половина АЗС в Украине не платят налоги за топливо. Если с этим не бороться, бюджет и дальше будет терять миллиарды поступлений, что ударит по карманам всех граждан.
Цены на топливо в Украине
В Минэкономики спрогнозировали, какими будут цены на топливо в Украине.
По их данным, сейчас нефтебазы страны практически максимально заполнены всеми видами топлива, поэтому существенных колебаний цен пока не будет.
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