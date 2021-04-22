Вызывает рак и ломает авто: в чем вред некачественного топлива и как определить

В Украине царит фальсификат на рынке топлива — пока его до половины от всего объема. Потери государства от таких дельцов — 20 млрд грн ежегодно. За последние несколько лет от 20 до 50% АЗС добавляют вредные растворители к топливу.

На недобросовестных заправках бензин стоит дешевле. Низкой цены удается достичь из-за низкого качества топлива и финансовых злоупотреблений. На некоторых АЗС даже фальсифицируют чеки, а средства идут мимо кассы. Второй вариант — станции разбавляют топливо и различными махинациями наваривают себе минимум 12% рентабельности.

Чаще всего некачественное топливо производят на малых полулегальных нефтеперерабатывающих заводах и нефтебазах.

Кроме того, некачественный бензин вредит и автомобилю, и окружающей среде. Такая смесь содержит превышение норм серы и бензола, а специфические примеси — ароматические амины — опасны не только для автомобиля, но даже могут вызвать рак.

Контроль за нелегальным оборотом топлива

В марте премьер-министр Украины Денис Шмыгаль приказал создать в областях межведомственные рабочие группы для борьбы с нелегальным оборотом топлива.

Кроме того, глава правительства поручил Антимонопольному комитету проверить соблюдение требований по конкуренции на рынке.

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