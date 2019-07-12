Скандал на Закарпатье: 5-летний мальчик сломал обе руки в детском саду

В селе Корытняны 5-летний мальчик сломал обе руки в детском саду. В это время половина воспитателей слушала агитацию местного кандидата в народные депутаты. Были в здании сельского совета, а не на работе.

Беда произошла перед обедом. Артем Куклишин прыгая, хватался за ветку большого дерева. Не удержался и упал, подставив обе ручки. Одна из них начала опухать. Воспитательница сразу же сообщила родителям. Те, отвезли малыша в больницу в Ужгород.

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В это время во дворе детсада игралось 35 детей. Рядом с ними было трое взрослых – две воспитательницы и их помощница. Всего в заведении 17 работников, восемь из них пошли на встречу с кандидатом. Заведующая детсада говорит: идти в сельсовет их никто не заставлял, но свою вину признает.

К слову, в оздоровительно-спортивном лагере Медик – 2 в пгт Сергеевка Одесской области отравились 46 детей.

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