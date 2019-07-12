Скандал на Закарпатті: 5-річний хлопчик зламав обидві руки у дитсадку

У селі Коритняни 5-річний хлопчик зламав обидві руки у дитсадку. У цей час половина вихователів слухала агітацію місцевого кандидата в народні депутати. Були в будівлі сільської ради, а не на роботі.

Біда сталася перед обідом. Артем Куклишин стрибаючи, хапався за гілку великого дерева. Не втримався і впав, підставивши обидві ручки. Одна з них почала напухати. Вихователька одразу ж повідомила батьків. Ті відвезли малюка до лікарні в Ужгород.

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У цей час на подвір’ї дитсадка гралося 35 малюків. Поруч з ними було троє дорослих – дві виховательки та їхня помічниця. Загалом у закладі 17 працівників, вісім із них пішли на зустріч із кандидатом. Завідувачка дитсадка каже: йти до сільської ради їх ніхто не змушував, але свою провину визнає.

До слова, в оздоровчо-спортивному таборі Медик-2 в смт Сергіївка Одеської області отруїлися 46 дітей.

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