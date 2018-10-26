Скандальное интервью Хуга: что сказал и о чем промолчал спецпредставитель ОБСЕ

Очередное откровение представителя ОБСЕ возмутило украинцев. Заместитель руководителя наблюдательной миссии на Донбассе Александр Хуг в одном из интервью заявил – так и не увидел фактов присутствия российских военных на территории Украины. А форму армейскую мол можно купить в любом магазине, и не факт, что оккупанты – это именно русские.

Заявление – в стиле Путина – их там нет – вызвало бурю возмущения среди украинских военных, волонтеров, журналистов и политиков. Все единодушно заявили: это явное подыгрывание агрессивной политике Кремля. А первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко назвала очевидно ущербным и неудачным заявление заместителя главы миссии ОБСЕ.

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После сокрушительной критики Александр Хуг начал оправдываться: мол, его не так поняли и неправильно трактовали. Но похоже, все всё поняли, особенно его тезис о магазинах. Кстати, господин Хуг собственную шаткую позицию обнародовал еще раньше, когда объявил о финише своей миссии на Донбассе.

Впрочем, это не первый скандал с ОБСЕшниками. Хуг застенчивый промолчал, как члены наблюдательной миссии ходили на свадьбу к пророссийских боевиков, как мило с ними общались. Но все это подтверждений того, что и гибридная война продолжается.

Сейчас скандального фрагмента интервью на сайте уже нет. Издание его удалило объяснив тем, что оно не соответствует точке зрения Александра Хуга и это не была цитата. Однако в интервью пророссийским изданиям Хуг пообещал вернуться на Донбасс как только боевые действия здесь завершатся.

К слову, Факты ICTV сообщали, что на Донбассе боевики обстреляли патруль ОБСЕ.

Опубликовано Октябрь, 26 в 21:37



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