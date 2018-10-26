Скандальне інтерв’ю Хуга: що сказав і про що промовчав спецпредставник ОБСЄ

Чергове одкровення представника ОБСЄ збурило українців. Заступник керівника спостережної місії на Донбасі Александр Хуг в одному з інтерв’ю заявив – що так і не побачив фактів присутності російських військових на території України. А форму армійську мовляв можна купити в будь-якому магазині, і не факт, що окупанти – це саме росіяни.

Заява – в стилі Путіна – іх там нєт – викликала шквал обурення в українських військових, волонтерів, журналістів і політиків. Усі одностайно заявили: це явне підігравання агресивній політиці Кремля. А перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко назвала очевидно недолугою і невдалою заяву заступника голови місії ОБСЄ.

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Після нищівної критики Александр Хуг почав виправдовуватись: мовляв, його не так зрозуміли і неправильно трактували. Та схоже, всі все зрозуміли, особливо його тезу про магазини. До речі, пан Хуг власну хистку позицію оприлюднив ще раніше, щойно оголосив про фініш своєї місії на Донбасі.

Втім, це не перший скандал із ОБСЄшниками. Хуг соромязливо промовчав, як члени спостережної місії ходили на весілля до проросійських бойовиків, як мило з ними спілкувалися. Але все це підтвердженя того, що і гібридна війна триває.

Нині скандального фрагменту інтерв’ю на сайті вже немає. Видання його видалило пояснивши тим, що воно не відповідає точці зору Алєксандра Хуга і це не була цитата. Однак в інтерв’ю проросійським виданням Хуг пообіцяв повернутися на Донбас як тільки бойові дії тут завершаться.

До слова, Факти ICTV повідомляли, що на Донбасі бойовики обстріляли патруль ОБСЄ.

Опубліковано Жовтень, 26 в 21:37



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