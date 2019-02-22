Сконструировать собственное авто просто с дивана – ноу-хау от Lamborghini

Виртуальные технологии добрались до продаж автомобилей. Теперь железного коня можно не просто приобрести с компьютера, но и выбрать, как он будет выглядеть снаружи, настроить интерьер под себя, определиться с тормозами – просто с экрана.

Пока это возможно, если вы покупаете люксовый супербыстрый Lamborghini, но такую ​​технологию уже начинают использовать другие производители, поэтому уже вскоре и экономичную машину тоже можно будет настроить под себя прямо на диване дома.

Самая простая опция – прямо на мобильном телефоне можно выбрать цвет автомобиля. Далее – на компьютере уже больше возможностей.

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Еще одно ноу-хау – клиент наводит камеру планшета на улицу и видит, как будет выглядеть его автомобиль. Можно даже посмотреть, как авто будет двигаться.

К слову, британцы разработали космического охотника.

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