Сконструювати власне авто просто з дивана – ноу-хау від Lamborghini

Віртуальні технології дісталися продажів автомобілів. Тепер залізного коня можна не просто придбати з комп’ютера, а й вибрати, як він виглядатиме зовні, налаштувати інтер’єр під себе, визначитися з гальмами – просто з екрану.

Поки це можливо, якщо ви купуєте люксовий супершвидкий Lamborghini, але таку технологію вже починають використовувати інші виробники, тож вже незабаром й економну машину теж можна буде налаштувати під себе просто на дивані вдома.

Найпростіша опція – просто на мобільному телефоні можна вибрати колір автомобіля. Далі – на комп’ютері вже більше можливостей.

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Ще одне ноу-хау – клієнт наводить камеру планшета на вулицю, і бачить, як виглядатиме його автомобіль. Можна навіть подивитися, як автомобіль рухатиметься.

До слова, британці розробили космічного мисливця.

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