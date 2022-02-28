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Факты / Видео / Мир / Россия

Скоро увидят Советский Союз, о котором так мечтали: в РФ экономическая катастрофа

Анна Боль Журналистка Факти ICTV Кристина Гавриш журналист Факты ICTV

Против России после вторжения в Украину весь мир активно начал вводить самые жесткие санкции. Теперь РФ несет небывалые экономические потери.

Россияне массово снимают наличные в банкоматах. Очереди километровые. Акции крупнейшего российского Сбербанка на лондонской бирже обрушились на 70%. А доллар можно купить больше чем за 150 рублей. И цифры продолжают расти.

За рубежом банковские карты россиян – уже просто кусок пластика. Они не могут ни снять деньги, ни пополнить счет.

Кроме того, почти весь мир закрыл полеты для россиян. В аэропортах паника. Россия просто становится изолированной от всего мира.

– Тысячи людей потеряют работу и сбережения. Вот это цена, которую начинают платить россияне. Это экономическая катастрофа, – говорит экономист Сергей Фурса.

Последним шагом уничтожения экономики РФ стало отключение от SWIFT. Это значит, что банки будут просто парализованы, потому что не смогут осуществлять международную торговлю.

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