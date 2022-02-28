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Факти / Відео / Світ / Росія

Скоро побачать Радянський Союз, про який так мріяли: в РФ економічна катастрофа

Анна Боль Журналістка Факти ICTV Христина Гавриш журналістка Факти ICTV

Проти Росії після вторгнення в Україну весь світ активно почав запроваджувати найжорсткіші санкції. Тепер РФ зазнає шалених економічних втрат.

Росіяни масово знімають готівку із банкоматів. Черги кілометрові. Акції найбільшого російського Сбербанку на лондонській біржі обвалилися на 70%. А долар можна купити більше ніж за 150 рублів. І цифри продовжують зростати.

За кордоном банківські картки росіян – уже просто шматок пластику. Вони не можуть ні зняти гроші, ні поповнити рахунок.

Окрім того, майже весь світ закрив польоти для росіян. В аеропортах паніка. Росія просто стає ізольованою від усього світу.

– Тисячі людей втратять роботу та збереження. От це та ціна, яку починають платити росіяни. Це економічна катастрофа, – каже економіст Сергій Фурса.

Останнім кроком знищення економіки РФ стало відключення від SWIFT. Це означає, що банки будуть просто паралізовані, бо не зможуть здійснювати міжнародну торгівлю.

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