Скинулись и купили. Во Франции пенсионеры приобрели замок Мот-Шанденье

Владельцы старинного французского замка Мот-Шанденье, расположенного в живописной лесистой местности, готовятся к вечеринке на Рождество. И это не маркизы или графы, а пенсионеры и служащие среднего звена. Всего их до 250 тыс. из 115 стран мира, в праздник придут 350 из них.

Большую часть года эти люди живут в своих комфортабельных, но ничем не примечательных квартирах. На необычную дачу приезжают преимущественно на выходные.

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Построеная в XIII веке в 300 километрах от Парижа крепость была захвачена англичанами. Позже, в 1654 году, тогдашний владелец Франсуа де Спине реконструировал замок, превратив его в роскошный особняк с парком и садами.

В начале XIX века замок перешел в собственность парижского предпринимателя Франсуа Еннкарта, который его отремонтировал. Следующие владельцы барон Эдгар Лежон и его жена Мари Ардон добавили неоготического шарма.

Однако в 1932 году пожар уничтожил интерьеры и крышу сооружения, с тех пор замок пустовал. Пока одна из местных компаний, которая занимается поиском денег на сохранение исторических зданий, не придумала новый способ возрождения старинной недвижимости. Применили краудфандинг.

Два года назад в интернете разместили объявление о продаже замка, минимальный взнос 50 евро. Так люди собрали на спасение здания более 1,6 млн евро, а заодно стали и владельцами шикарных руин, теперь их уберегут от полного исчезновения.

Напомним, британцы массово скупают квартиры в Париже.

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