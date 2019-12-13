Скинулись і купили. У Франції пенсіонери придбали замок Мот-Шанденьє

Власники старовинного французького замку Мот-Шанденьє, розташованого у мальовничій лісистій місцині, готуються до вечірки на Різдво. І це не маркізи чи графи, а пенсіонери та службовці середньої ланки. Загалом їх аж 250 тис. зі 115 країн світу, на свято прийдуть 350 із них.

Більшу частину року ці люди живуть у своїх комфортабельних, але нічим не примітних квартирах. На незвичайну дачу приїздять переважно у вихідні.

Читайте: Незважаючи на протести: у Франції підвищили пенсійний вік

Споруджена у XIII столітті за 300 кілометрів від Парижа твердиня була захоплена англійцями. Пізніше, 1654 року, тодішній власник Франсуа де Спіне реконструював замок, перетворивши його на розкішний маєток з парком і садами.

На початку XIX століття замок перейшов у власність паризького підприємця Франсуа Еннкарта, який його відремонтував. Наступні власники барон Едґар Лежон та його дружина Марі Ардон додали неоготичного шарму.

Однак у 1932 році пожежа знищила інтер’єри й дах споруди, відтоді замок стояв пусткою. Аж поки одна з місцевих компаній, яка займається пошуком грошей на збереження історичних будівель, не вигадала новий спосіб відродження старовинної нерухомості. Застосували краудфандінг.

Два роки тому в інтернеті розмістили оголошення про продаж замку, мінімальний внесок 50 євро. Так люди зібрали на порятунок будівлі понад 1,6 млн євро, а заразом стали й власниками шикарних руїн, тепер їх вбережуть від повного зникнення.

Нагадаємо, британці масово скуповують квартири в Парижі.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.