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Факты / Мир

Несмотря на протесты: во Франции повысили пенсионный возраст

В рамках пенсионной реформы во Франции решили повысить возраст выхода на пенсию с 62 до 64 лет.

Парламент Франції

Во Франции проводят пенсионную реформу, благодаря которой хотят создать единый пенсионный режим вместо 42.

Несмотря на массовые протесты, в рамках указанной реформы французский парламент принял решение о повышении пенсионного возраста на два года – до 64 лет.

Также реформа приведет к отмене привилегий, которые сейчас существуют для отдельных профессий.

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Таким образом власти Франции надеются побороть увеличение дефицита в пенсионном фонде, который может вырасти приблизительно до €7 млрд до 2025 года.

Массовые протесты против пенсионной реформы начались в стране 5 декабря.

По разным оценкам, на акции выходят 500-800 тыс. человек во многих городах Франции. Далеко не все из них проходят мирно и иногда заканчиваются потасовками с правоохранителями.

Напомним, 5 декабря во Франции началась масштабная забастовка, участники которой разбили окна в нескольких зданиях и вступали в потасовки с полицейскими.

Источник: Bloomberg

Фото: Dreamstime

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