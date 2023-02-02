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Следом за Бэнкси: известный художник TVboy оставил серию граффити в Буче и Ирпене

Ксения Павлишин Журналистка Вікна

Известный художник TVboy оставил граффити с изображением маленькой девочки на доме культуры в Ирпене. Это символ несокрушимости на уцелевшей стене здания.

Девочка с игрушечным мишкой стоит перед кафиров, который держит ее на мушке автомата. Впрочем, у ребенка достаточно смелости, чтобы сказать врагу, чтобы уходить. Также артист сделал еще один рисунок – уже в Буче, вблизи мэрии.

Автор уличных рисунков – известный итальянский художник TVboy. Уроженец Палермо, активно поддерживающий Украину с самого начала полномасштабного вторжения. Именно его работа появилась в марте прошлого года в Барселоне под названием Мечта. Это граффити с изображением Путина за решеткой. В украинских городках художник в своих граффити изобразил стойкость украинцев.

Граффити TVboy также украсили стены разрушенного лицея в Буче и стадиона в Ирпене. В общей сложности насчитали десяток символических граффити художника в этих городках Киевщины.

Сам TVboy комментировал свой визит в Украину. Он заявил, что только здесь он действительно понял силу и храбрость наших людей. Впрочем, это не единственный художник, который приезжал к нам ради творчества и вдохновения. В 2022 году нашу независимую стране посещал Бэнкси.

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