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Слідом за Бенксі: відомий художник TVboy залишив серію графіті в Бучі та Ірпені

Ксенія Павлишин Журналістка Вікна. Новини

Відомий художник TvBoy залишив графіті із зображенням маленької дівчинки на будинку культури в Ірпені. Це символ незламності на вцілілій стіні будівлі.

Дівчинка з іграшковим ведмедиком стоїть перед окупантом, який тримає її на мушці автомата. Втім, у дитини достатньо сміливості, аби сказати ворогові, щоб ішов геть. Також артист зробив ще один малюнок – вже  у Бучі, поблизу мерії.

Автором вуличних малюнків є відомий італійський художник TvBoy. Уродженець Палермо, який активно підтримує Україну від самого початку повномасштабного вторгнення. Саме його робота з’явилася в березні минулого року у Барселоні під назвою Мрія. Це графіті із зображенням Путіна за гратами. В українських містечках митець у своїх графіті зобразив стійкість українців. 

Графіті TVboy також прикрасили стіни зруйнованого ліцею у Бучі та стадіону в Ірпені. Загалом, налічили десяток символічних графіті митця у цих містечках Київщини.

Сам TVboy коментував свій візит до України. Він заявив, що тільки тут він справді зрозумів силу та хоробрість наших людей. Втім, це не єдиний художник, який приїжджав до нас заради творчості та наснаги. У 2022 році нашу незалежну країну відвідував Бенксі.

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